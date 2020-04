FN ser pandemi som den værste krise siden Anden Verdenskrig

Vi må glemme politiske spil og forstå, at det er menneskeheden, det handler om, siger António Guterres.

Coronaviruspandemien er den værste globale krise siden Anden Verdenskrig.

Det siger FN's generalsekretær, António Guterres, tirsdag.

Generalsekretæren udtrykker samtidig bekymring for, at viruskrisen kan udløse konflikter rundt omkring i verden.

Guterres siger, at omfanget af krisen skyldes "en sygdom, der udgør en trussel for alle i verden".

Samtidig har coronavirusset en "indvirkning på økonomien, som vil føre til en recession, der sandsynligvis ikke kan sammenlignes med nogen anden i nyere tid".

- Kombinationen af de to kendsgerninger, og risikoen for at situationen øger ustabilitet, uro og konflikter, får os til at tro, at dette er den mest udfordrende krise, vi har oplevet siden Anden Verdenskrig, siger António Guterres til journalister.

FN, der har base i New York City, blev grundlagt i slutningen af krigen i 1945 og har 193 medlemslande.

- Et stærkere og mere effektivt svar er kun muligt i solidaritet, hvis alle står sammen, og hvis vi glemmer politiske spil og forstår, at det er menneskeheden, der er på spil, siger Guterres.

Som følge af coronavirusset er flere end 42.000 mennesker hidtil døde, og virusset fortsætter med at sprede sig over alt i verden og forårsage økonomisk ødelæggelse.

- Vi er langt fra at have en global pakke, der kan hjælpe udviklingslandene med at skabe betingelser for både at undertrykke sygdommen og tackle de dramatiske konsekvenser, siger FN-generalsekretæren.

Han peger på arbejdsløshed, små virksomheders konkurs og sårbare mennesker i den uformelle økonomi.

- Vi bevæger os langsomt i den rigtige retning, men vi er nødt til at speede op, og vi er nødt til at gøre mere, hvis vi vil besejre virusset, siger han.

FN oprettede tirsdag en fond, der skal hjælpe udviklingslande under coronaviruspandemien.

/ritzau/AFP