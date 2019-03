FN slår alarm over rekordtemperaturer i verdenshavene

En ny FN-rapport viser, at havtemperaturerne og mængden af kuldioxid i atmosfæren nåede rekordniveau i 2018.

Torsdag kunne en ny rapport fra World Meteorological Organization (WMO) konkludere, at overfladetemperaturerne i verdenshavene ramte et rekordhøjt niveau i 2018.

Samtidig viser opgørelserne, at mængden af kuldioxid i atmosfæren aldrig har været højere, skriver nyhedsbureauet AP.

FN's generalsekretær, António Guterres, kalder WMO-rapporten for "endnu en brat opvågning" for verdens regeringer og den globale industri.

- Den (rapporten, red.) beviser det, vi længe har sagt, nemlig at klimaforandringerne foregår hurtigere end vores indsats for at stoppe dem, siger han.

WMO understreger i rapporten, at gennemsnitstemperaturen globalt nu er en hel grad varmere, end da den industrielle revolution begyndte omkring år 1760.

Selv om stigningen kan lyde uanselig, har den voldsomme konsekvenser for globale vejrmønstre, siger WMO' generalsekretær, Petteri Taalas.

- Vi har set langt flere vejrrelaterede katastrofer på grund af klimaforandringerne, og temperaturstigningerne har langsigtede konsekvenser for millioner af mennesker, siger han til nyhedsbureauet AFP.

Ifølge FN er 4,5 milliarder mennesker blevet direkte påvirket af ekstremt vejr siden 1998.

WMO anslår, at ekstremt vejr har ramt 62 millioner mennesker alene i 2018. De ændrede vejrforhold førte samtidig til, at to millioner mennesker har måttet forlade deres hjem.

Organisationen peger som eksempel på cyklonen Idai, der senest har ramt flere afrikanske lande og dræbt mere end 500. Lignende vejrfænomener kan forventes, siger WMO.

I rapporten opgøres det desuden, at de sidste fire år har været de varmeste, siden man begyndte at indsamle globale temperaturer.

António Guterres opfordrer på baggrund af rapporten til, at verdens regeringsledere samles i september for at forhandle om en ny plan, der kan nedbringe de globale emissioner af CO2.

- Jeg siger til verdens ledere: Lad være med at komme med skåltaler, kom med en plan, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/