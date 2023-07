FN-strid og russisk veto truer nødhjælpskorridor til Syrien

Fremtiden er usikker for FN's nødhjælpskorridor til Syrien.

Det lykkedes tirsdag ikke for de 15 lande i FN's Sikkerhedsråd at blive enige om at forlænge mandatet med 12, ni eller seks måneder.

Via korridoren er der siden 2014 blevet leveret mad, medicin, vand og andre nødvendigheder til det nordvestlige Syrien.

Rusland nedlagde veto, da FN's Sikkerhedsråd tirsdag stemte om at forlænge leverancerne af hjælp fra Tyrkiet til Syrien med ni måneder. Det var et kompromis i stedet for de 12 måneder, flertallet af lande ønskede.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den amerikanske FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, kalder det russiske veto "grusomt".

- Det er et sørgeligt øjeblik for det syriske folk, siger hun.

Korridoren er en livline for omkring fire millioner syrere, der bor i de oprørskontrollerede områder af landet.

Den hjælp, der kommer ind denne vej, giver indbyggerne i disse områder 80 procent af den mad og andre nødvendigheder, de har brug for.

Det sker uden godkendelse fra den syriske regering. Den betragter leverancerne som en krænkelse af Syriens suverænitet.

Mandatet udløb mandag, hvor de sidste 79 lastbiler med alt fra mad til bleer og tæpper kørte forsyninger ind i Syrien.

Leverancen af nødhjælp kan ikke genoptages, før FN's Sikkerhedsråd godkender det.

Rusland har flere gange tidligere forsøgt at bremse eller spænde ben for tiltaget.

Artiklen fortsætter under annoncen

USA, Storbritannien og flere andre FN-lande havde bedt om at få mandatet forlænget i 12 måneder.

Det lykkedes heller ikke at samle opbakning til et forslag om at forlænge mandatet i seks måneder, som Rusland har foreslået.

Den russiske FN-ambassadør, Vassilij Nebenshia, antydede inden den sidste afstemning, at nødhjælpskorridoren ikke kan reddes.

- Hvis vores forslag ikke får støtte, kan vi godt lukke operationen over grænsen, sagde han.

Rusland er allieret med Syriens regering og hævder i lighed med den, at nødhjælpskorridoren krænker Syriens suverænitet.

I stedet skal hjælpen komme indefra selve landet, mener russerne.

Men den syriske opposition frygter, at det vil betyde, at kun regeringen bestemmer, hvem der får mad og anden nødhjælp.

/ritzau/Reuters