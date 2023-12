FN: Svensk-iransk forsker risikerer henrettelse snart

Den svensk-iranske forsker Ahmadreza Djalali, som Iran har dømt til døden for spionage, kan blive henrettet "snart".

Det skriver FN's højkommissær for menneskerettigheder, Volker Türk, på det sociale medie X lørdag.

- Iran skal stoppe denne henrettelse, skriver han.

Djalali blev dømt til døden i 2017. Den svenske regering har betegnet anklagerne om spionage som grundløse.

Türk skriver på X, at Djalali ikke har fået en retfærdig rettergang.

Meldingen om, at Iran nu er rykket nærmere på at henrette den svensk-iranske forsker, kommer samtidig med, at en svensk appeldomstol har stadfæstet en dom mod en tidligere iransk fængselsansat, Hamid Noury.

Han er idømt fængsel på livstid for at have deltaget i massehenrettelser i et iransk fængsel i 1988.

Amnesty International advarede fredag om, at særlig Djalali risikerer at blive offer for "omgående henrettelse som hævn".

- Der er flere beviser for, at iranske myndigheder truer med at gennemføre henrettelsen af Ahmadreza Djalali som gengæld for deres uopfyldte krav om at påvirke rettens gang i Sverige, siger Diana Eltahawy, som er Amnestys vicedirektør for Mellemøsten og Nordafrika.

- Den ondskabsfulde leg med Ahmadreza Djalalis liv umiddelbart efter, at en svenske appeldomstol har stadfæstet Nourys livstidsdom øger bekymringerne for, at iranske myndigheder holder Ahmadreza Djalali som gidsel for at presse Sverige til en fangeudveksling.

Iran har tidligere brugt udenlandske fanger til at forhandle om at få frigivet egne fanger i udlandet.

Den i dag 52-årige Djalali blev i 2017 dømt for at have videregivet informationer om to iranske atomforskere til Israels spiontjeneste Mossad, hvilket resulterede i drab på dem.

Året inden var han blevet anholdt af Irans efterretningstjeneste, da han var i landet på invitation fra et iransk universitet.

Frem til sin anholdelse i Iran i april 2016 arbejdede han som gæsteprofessor på et universitet i Bruxelles.

I en rapport fra november skrev organisationen Iran Human Rights, der har hjemme i Norge, at Iran foreløbig har henrettet over 600 mennesker i 2023.

/ritzau/AFP