FN tæller 262 dræbte børn i krigen i Ukraine

Hver eneste af de nu 100 dage, krigen i Ukraine har varet, er mere end to børn blevet dræbt og mere end fire børn blevet såret.

Det skriver FN's Børnefonds (Unicef) danske afdeling i en pressemeddelelse.

Børnefonden tæller nu i alt 262 dræbte børn i krigens forløb. På samme tid er 415 børn blevet såret.

Der har gentagne gange været rapporter om, at russiske styrker bomber tæt befolkede områder.

Det er da også her, at børn overvejende er blevet ramt, skriver Unicef.

Unicef Danmarks generalsekretær Susanne Dahl opfordrer i pressemeddelelsen på det kraftigste, at der bliver indgået en våbenhvile, så børn kan nyde beskyttelse.

- Det indebærer at stoppe brugen af eksplosive våben, der kan ramme civile, og stoppe angreb på civil infrastruktur som hospitaler og skoler, siger hun.

Ruslands invasion af landet har samtidig foranlediget en af verdens største flygtningestrømme.

Knap syv millioner ukrainere har måttet forlade deres hjemland i kølvandet på invasionen. Kun 2,2 millioner har indtil videre været i stand til at vende hjem. Det viser tal fra FN's flygtningeagentur, UNHCR.

2,2 millioner af flygtningene er børn, skriver Unicef Danmark.

- Ukraines børn har brug for sikkerhed, stabilitet, beskyttelse og omsorg - særligt de børn, der flygter uledsaget eller er blevet adskilt fra deres familie undervejs. Mere end noget andet har de her børn dog brug for, at der bliver skabt fred, siger Susanne Dahl.

- Uden akut våbenhvile og en succesfuld fredsforhandling vil børn blive ved med at rammes - og krigen vil have vidtrækkende konsekvenser for sårbare børn over hele verden.

Krigen i Ukraine har i løbet af de seneste uger centreret sig i Donbas-området. Russiske styrker arbejder ihærdigt på at tage fuld kontrol over byen Sjevjerodonetsk, som reelt vil give dem kontrol over Luhansk-regionen.

/ritzau/