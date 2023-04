FN: Taliban tvinger os ud i et skrækkeligt valg

FN's mission i Afghanistan siger, at Taliban tvinger organisationen ud i et "rystende valg", da den enten må føje den afghanske regerings krav om at forbyde kvinder at arbejde for FN eller opgive at operere i landet.

FN har bedt alle ansatte afghanere i landet om at blive hjemme til 5. maj, efter at Taliban administrationen har forbudt kvinder at arbejde for verdensorganisationen.

Det var i sidste uge, at Taliban meddelte, at afghanske kvinder ikke kan arbejde for den globale organisation. Taliban har ikke kommenteret det yderligere.

Talibanerne tog magten i Afghanistan i 2021, og siden har de fleste piger over 12 år fået afbrudt deres skolegang eller uddannelser. Taliban siger ikke direkte, at piger efter sjette klasse skal forlade skolen, men de forhindrer som oftest med forskellige krav, at de kan fortsætte.

-Taliban afstikker retningslinjer for tøj og særlige islamiske regler for kønsadskilte klasser. Desuden skal piger have kvindelige lærere, som der mangler. Man havner i situationer igen og igen med umulige krav, siger Andreas Stefansson i Den Svenska Afghanistankommittén (SAK).

Omkring en million afghanske piger tillades ikke skolegang på grund af regler, som det ultrakonservative Talibanstyre har stillet op, siger talspersoner for SAK til nyhedsbureauet TT.

Men samtidig fremhæver nødhjælpsgrupper, at der er desperat brug for deres indsats i Afghanistan.

- De humanitære behov, som vi har kendskab til, er enorme. Og de ressourcer, som findes i Afghanistan, er langt fra tilstrækkelige, siger Sudipta Kumar, som leder nødhjælpsorganisationen Actionaids indsats i Afghanistan.

Under et besøg i Stockholm i påsken understregede han over for TT, at det ikke er muligt at tale om langsigtede planer for Afghanistan, men at blot må forsøge at imødekomme akutte behov.

Talibanerne sagde i begyndelse, at de ville regere mere moderat og lempeligt end tidligere - også i forhold til kvinders rettigheder. Men skridt for skridt er kvinders blevet undertvunget bevægelsens religiøse og kulturelle dogmer - og der gælder nu et forbud, som hindrer kvinder i at arbejde for organisationer, som ikke styres af staten.

/ritzau/AFP