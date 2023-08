FN til Tunesien: Stop med at efterlade migranter i ørkenen

Tunesien skal stoppe med at efterlade migranter uden adgang til tilstrækkelig mad og drikke i landets ørkenområder.

Sådan lyder det fra FN's generalsekretær, António Guterres.

De seneste dage er der ifølge libyske grænsevagter dagligt ankommet hundredvis af migranter til Libyen, efter at de er blevet efterladt af tunesiske myndigheder i ørkenen ved grænsen mellem Libyen og Tunesien.

- Vi er dybt bekymrede over udvisningen af migranter, flygtninge og asylansøgere fra Tunesien til landets grænser mod Libyen og Algeriet, siger Farhan Haq, der er vicetalsmand for FN's generalsekretær.

Han advarer om, at adskillige er omkommet ved grænsen mellem Tunesien og Libyen efter at være blevet efterladt i ørkenen.

Derudover er der ifølge Farhan Haq meldinger om, at "hundredvis - herunder gravide kvinder og børn - er strandet under ekstremt alvorlige forhold med begrænset adgang til mad og vand".

Migranterne kommer fra lande i Afrika syd for Sahara. De søger ofte til Tunesien for at rejse videre til Europa.

Rejsen til Nordafrika går gennem ørkenen. Her kan temperaturen nå et godt stykke over 40 grader.

Ifølge flere humanitære organisationer har mindst 17 migranter mistet livet i ørkenen i løbet af de seneste tre uger.

Torsdag i sidste uge udsendte flere FN-agenturer en samlet udtalelse, hvor de adresserede den "tragedie", som udspiller sig i Tunesiens ørken.

- Vi gentager den opfordring, som FN's flygtningeorganisation og Den Internationale Organisation for Migration udsendte i sidste uge om øjeblikkeligt at stoppe disse udvisninger og om straks at flytte dem, der er strandet langs grænsen, til et sikkert sted, siger Farhan Haq.

Regeringen i Libyen, som ligger øst for Tunesien, har gjort det klart, at landet ikke tager imod migranter, som ankommer fra nabolandet.

/ritzau/AFP