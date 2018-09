FN: Titusinder er flygtet fra syrisk provins

FN forbereder sig på flygtningekrise i Idlib og har delt koordinater på skoler og hospitaler med stormagter.

Volden i Idlib-regionen i det nordvestlige Syrien har på mindre end to uger sendt 38.500 mennesker på flugt.

Det viser tal fra FN ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Mellem 1. og 12. september tyder de tilgængelige oplysninger på, at en kraftig stigning i kamphandlinger og frygt for yderligere optrapning har ført til fordrivelse af flere end 38.500 mennesker, lyder det i en meddelelse fra FN's humanitære koordinator (Ocha).

Det er næsten 10.000 flere fordrevne, end den seneste opgørelse fra FN viste. Den blev udsendt mandag.

Ocha tilføjer imidlertid, at omkring 4500 af de syrere, der var flygtet fra deres hjem, "spontant er vendt tilbage" i løbet af de seneste tre dage.

Et stigende antal luftangreb og bombardementer af oprørskontrollerede områder har fået alarmklokkerne til at ringe i FN.

Hjælpeorganisationerne arbejder på højtryk for at opbygge lagre af nødhjælp til de op mod 900.000 civile, der ventes at flygte fra Idlib-provinsen, hvis en omfattende offensiv indledes.

- Jeg siger på ingen måde, at vi er klar, siger FN's regionale koordinator, Panos Moumtzis, til nyhedsbureauet Reuters.

FN har meddelt Rusland, Tyrkiet og den USA-ledede koalition, hvor i alt 235 beskyttede steder helt præcist ligger i Idlib-provinsen. Det gælder blandt andet skoler og hospitaler, oplyser Moumtzis.

Der bor omkring tre millioner mennesker i Idlib-provinsen. Blandt dem menes omkring 10.000 militante islamister at opholde sig.

/ritzau/