FN: Titusindvis af civile er forsvundet under krig i Syrien

På baggrund af over 2500 interview dokumenterer FN utallige overgreb og vilkårlige anholdelser af civile.

Titusindvis af civile savnes fortsat i Syrien efter utallige vilkårlige fængslinger og anholdelser.

Det oplyser en international FN-kommission mandag.

Derudover er tusindvis af mennesker blevet udsat for vold, seksuelle overgreb, tortur og drab i fængslerne i løbet af omkring ti år med borgerkrig.

I en rapport baseret på over 2500 interview dokumenterer FN-kommissionen fortsatte krænkelser begået over 100 forskellige steder, der er blevet brugt som fængsler og til at tilbageholde civile i alle aldre.

Ifølge BBC beskriver ofre og vidner "ubegribelige lidelser", heriblandt voldtægter af drenge og piger ned til 11 år.

Problemerne er et "nationalt traume", som der skal gøres noget ved, står der i rapporten.

Alle større parter i Syrien har ifølge FN-kommissionen gjort sig skyldige i overgrebene i et vist omfang.

- Beviserne, som er blevet indsamlet igennem årene, er overvældende. Men konfliktens parter har med meget få undtagelser været ude af stand til at undersøge deres egne styrker, siger kommissær Karen Koning AbuZayd i en meddelelse.

- De har i stedet fokus på at skjule snarere end at opklare de forbrydelser, der er blevet begået i fængsler og andre steder, som anvendes til at tilbageholde folk.

Tidligere indsatte beskriver, hvordan de ikke så dagslys i måneder, blev tvunget til at drikke forurenet vand, spiste muggen mad, delte overfyldte celler og toiletter med hundredvis af andre og blev afvist medicinsk behandling.

Coronapandemien har ifølge FN kun gjort det endnu mere påtrængende, at der bliver gjort noget ved forholdene på grund af smitterisikoen.

Rapporten viser ifølge FN, hvordan hovedsageligt den syriske regering holder familiemedlemmer til anholdte hen i uvished.

- Hundredtusindvis af familiemedlemmer har en ret til at kende deres kæres skæbne, siger kommissionsformand Paulo Pinheiro i en meddelelse.

Den blodige konflikt i Syrien begyndte i marts 2011 med protester mod præsident Bashar al-Assad og hans styre.

Demonstranterne krævede mere frihed. Styret satte sikkerhedsstyrker ind for at nedkæmpe protesterne, og så begyndte konflikten. Assad-regimet støttes nu af Rusland og Iran.

Under borgerkrigen er millioner af mennesker blevet drevet på flugt - mange til andre lande.

Der er dræbt mere end 400.000 mennesker under krigen, anslår FN.

Regeringen i Syrien har afvist, at den torturerer fanger.

/ritzau/