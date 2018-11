FN: Våbenembargo mod krigshærgede Sydsudan bliver overtrådt

Der sendes fortsat våben til det krigshærgede Sydsudan, hvor mindst 383.000 har mistet livet på blot fem år.

Den våbenembargo, som FN har indført mod Sydsudan, bliver overtrådt.

Det vurderer et panel af eksperter i en rapport til FN's Sikkerhedsråd.

Rapporten er den første på området, siden embargoen blev indført over for det krigshærgede land i juli.

Det er endnu for tidligt at vurdere den fulde effekt af embargoen, der skulle stoppe strømmen af våben til landet efter fem års brutal borgerkrig, påpeger eksperterne.

Men "et antal af overtrædelser er blevet registreret af panelet", lyder det i rapporten.

Siden borgerkrigen brød ud i Sydsudan i 2013, har mindst 383.000 mistet livet, vurderede en rapport i september, som blev gennemført med støtte fra USA.

Det er et langt højere dødstal end tidligere estimeret, og det overgår antallet af døde under krigen i Syrien.

Våbenembargoen blev indført efter et forslag fra USA. Den omfatter både udenlandsk våbeneksport til landet, militær assistance og træning af soldater i Sydsudan.

Ifølge rapporten har både Sudan og Uganda sendt militære styrker til Sydsudan siden juli.

Derudover undersøger panelet "flere mulige våbentransporter til Sydsudan, som bryder med våbenembargoen".

På trods af at der i september blev indgået en våbenhvile i landet, er situationen fortsat kritisk, vurderer eksperterne.

De advarer om et "alarmerende niveau" af seksuel vold, hungersnød og overtrædelser af menneskerettighederne.

Sydsudan blev kastet ud i en blodig borgerkrig to år efter, at landet havde løsrevet sig fra Sudan i 2011.

Titusinder blev dræbt og fire millioner mennesker fordrevet fra deres hjem, hvilket udløste Afrikas største flygtningekrise siden krigen i Rwanda i 1994.

Konflikten brød ud på grund af en politisk uoverensstemmelse mellem landets præsident, Salva Kiir, og hans vicepræsident, Riek Machar.

Præsidenten anklagede blandt andet Machar for at ville begå et kup mod ham, hvorefter Machar og hans oprørsstyrker blev tvunget ud af landet.

Efter fredsaftalen i september er Machar dog vendt tilbage til Sydsudans hovedstad, Juba, hvor han igen skal være vicepræsident for Kiir.

/ritzau/AFP