FN-vagthund ser igen tegn på aktivitet i nordkoreansk reaktor

Nordkorea lader til at have genstartet en reaktor i komplekset Yongbyon, som har afgørende betydning for det nordkoreanske atomprogram.

Det oplyser Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) i en årlig rapport.

Reaktoren på fem megawatt, som menes at have produceret plutonium til atomvåben, lader til at have pumpet kølevand ud.

Det vurderer IAEA blandt andet på baggrund af satellitbilleder, som er de første tegn på aktivitet i reaktoren siden slutningen af 2018.

- De nye indikationer på aktivitet ved fem megawatt-reaktoren og det radiokemiske laboratorie er dybt bekymrende, står der i IAEA-rapporten.

IAEA's inspektører har siden 2009 været nægtet adgang til Nordkorea.

Derfor baserer FN-agenturets vurderinger sig på åbent tilgængelige informationer og satellitbilleder.

Nordkorea udførte senest en atomprøvesprængning i september 2017.

Jenny Town, som leder analysemediet 38 North under tænketanken Stimson Center, mener, at IAEA's konklusioner er velunderbyggede.

Ifølge hende viser kommercielle satellitbilleder nemlig, at vand ledes ud af reaktoren.

- Det er ikke til at vide, hvorfor reaktoren ikke var aktiv før. Men der er blevet arbejdet ved et vandreservoir det seneste år for at sikre nok vand til kølesystemerne, siger hun.

- Timingen er dog en smule mærkelig i mine øjne i lyset af tendensen til oversvømmelser i de kommende uger og måneder. De kan nemlig ramme driften.

Sidste år var oversvømmelser skyld i, at pumpefaciliteter med forbindelse til Yongbyon blev beskadiget. Det oplyste 38 North.

Hændelsen var med til at understrege, hvor sårbare reaktorens kølesystemer er over for ekstremt vejr.

I år har der ikke været tegn på, at atomkomplekset har været truet.

Administrationen under USA's præsident, Joe Biden, har lovet en "praktisk" tilgang til Nordkorea-spørgsmålet. Tilgangen inkluderer også forsøg på via diplomati at få det fattige land til at opgive sit atomprogram.

Fra nordkoreansk side har der dog ikke været tegn på, at landet er klar til at opgive programmet.

Bidens forgænger, Donald Trump, havde en - for amerikanske præsidenter - noget utraditionel tilgang til Nordkorea.

En overgang var forholdet mellem Trump og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, præget af øget diplomatisk kontakt.

Men det endte køligt efter et kollapset møde.

/ritzau/Reuters