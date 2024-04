FN varsler tragedie efter Netanyahu trussel om Rafah-offensiv

En israelsk Rafah-offensiv vil være en "tragedie, der ikke findes ord for", lyder det fra FN's humanitære chef, Martin Griffiths, i en udtalelse tirsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde tidligere tirsdag, at landet vil gå ind i Rafah i det sydlige Gaza for at eliminere den palæstinensiske bevægelse Hamas - med eller uden en våbenhvile og aftale om gidsler.

- Den simple sandhed er, at en operation på landjorden i Rafah vil være intet mindre end en tragedie, der ikke findes ord for. Ingen humanitær plan kan forhindre det, siger Griffiths som reaktion herpå.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke første gang, at Netanyahu truer med en offensiv i Rafah, som ngo'er i skarpe vendinger har advaret Israel imod at gå ind i. Flere har advaret om en potentiel humanitær katastrofe.

- Idéen om at stoppe krigen, uden at alle mål er nået, er uacceptabel, sagde premierministeren i en meddelelse bragt af hans kontor.

- Vi vil gå ind i Rafah, og vi vil eliminere Hamas-bataljonerne med eller uden en aftale for at opnå en total sejr.

/ritzau/