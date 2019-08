FN: Verden er blevet et farligere sted for nødhjælpsarbejdere

2018 var det værste år i forhold til drab og vold mod nødhjælpsarbejdere i fem år, viser FN's opgørelser.

FN ærede mandag de tusindvis af nødhjælpsarbejdere, der er blevet dræbt, såret eller bortført det seneste år.

FN vurderer, at verden er blevet et farligere sted for de personer, der sætter deres liv på spil for at hjælpe mennesker i nød.

Det siger FN's vicedirektør for menneskerettigheder, Ursula Mueller, på et pressemøde natten til tirsdag dansk tid.

Sidste år var det værste i fem år i forhold til drab og vold mod nødhjælpsarbejdere. Og kun et enkelt år har overgået 2018 i forhold til antallet af sårede og dræbte nødhjælpsarbejdere.

I 2018 blev 131 nødhjælpsarbejdere dræbt, 144 såret og 130 bortført. Hændelserne er sket i 35 kriseramte lande, fortæller Ursula Mueller.

Siden januar i år er 57 nødhjælpsarbejdere blevet dræbt, mens 59 er blevet såret, og 40 er blevet bortført.

Ceremonien blev afholdt i anledning af, at det den 19. august var den internationale dag for humanitært arbejde.

- Humanitært arbejde er blevet farligere på grund af en mindsket respekt for folkeretten, internationale humanitære love og menneskerettigheder, siger Ursula Mueller.

- Når de internationale regler i forbindelse med krig svækkes rundt om i verden, bliver nødhjælpsarbejdere mere udsatte, samtidig med at behovet for dem stiger.

I år er det tiende gang, at dagen markeres af FN. Datoen er valgt, fordi det netop var den 19. august, at FN i 2003 blev ramt af det hidtil største terrorangreb mod organisationen.

Her blev FN's hovedkvarter i Bagdad angrebet. 22 FN-ansatte blev dræbt, herunder Sergio Viera de Mello, der var leder af FN's mission i Irak.

Siden angrebet i Bagdad er flere end 4500 nødhjælpsarbejdere blevet dræbt, såret eller bortført, mens de udførte deres arbejde.

- Det svarer til 280 nødhjælpsarbejdere, der bliver angrebet hvert eneste år, siger Ursula Mueller.

/ritzau/AP