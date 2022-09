FN's chef fordømmer Putins plan om at annektere ukrainsk land

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer torsdag Ruslands plan om at erklære fire ukrainske regioner for russisk område og kalder det "en farlig optrapning".

- Det har ingen plads i en moderne verden, siger han.

- Enhver beslutning om at gå videre med annekteringen af Ukraine-regionerne Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja har ingen lovmæssig værdi, og det fortjener at blive fordømt.

- Det må ikke blive accepteret, konstaterer han ifølge AFP.

Ifølge det russiske nyhedsbureau Tass er de prorussiske ledere fra de fire regioner blevet fløjet til Moskva.

Her ventes de fredag at deltage i en ceremoni i Kreml, hvor det officielt meddeles af præsident Vladimir Putin, at de fire regioner indlemmes i Rusland.

En fem dage lang folkeafstemning har lige været afholdt i de fire regioner, som Rusland holder besat.

Vesten har fordømt de såkaldte afstemninger. De viste ifølge Rusland overvældende støtte til, at regionerne bliver russiske.

/ritzau/AFP