FN's flyagentur vil undersøge hviderussisk tvangslanding

En rapport med foreløbige resultater af undersøgelsen vil blive fremlagt inden 25. juni, siger irsk minister.

FN's organisation for civil luftfart (Icao) er torsdag nået til enighed om at undersøge en hændelse, hvor Hviderusland tvang et Ryanair-passagerfly til at lande i Minsk.

Beslutningen fra de 36 medlemslande i Icao kommer, efter at USA og adskillige andre allierede har krævet en undersøgelse af hændelsen.

Ifølge Eamon Ryan, der er transportminister i Irland, hvor Ryanair har hjemme, vil Icao fremlægge en rapport med foreløbige resultater af undersøgelsen inden den 25. juni.

Undersøgelsen vil være en såkaldt faktaundersøgelse, der primært skal konkludere, om internationale luftfartsregler blev overtrådt.

Icao kan ikke straffe medlemslande, ud over at organisationen kan suspendere et lands stemmerettigheder.

Hviderusland tvang søndag et passagerfly fra Ryanair til at lande i den hviderussiske hovedstad, Minsk.

Om bord på flyet var en kendt regimekritiker og blogger, Roman Protasevitj.

Han og kæresten var på vej fra Grækenland til Litauen med Ryanair. De blev begge anholdt, efter at flyet var blevet tvunget ned i Minsk.

Der er stor vrede i EU og USA over Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, som personligt beordrede flyet ned.

Han hævdede efterfølgende, at der havde været en bombetrussel mod flyet. Det har andre kilder ikke kunnet bekræfte.

