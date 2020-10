FN's fødevareprogram tildeles Nobels fredspris

Nobelpris til WFP er et overraskende valg i et år, hvor verden har fokus på covid-19.

Nobels fredspris i 2020 går til FN's Verdensfødevareprogram (WFP), oplyser Den norske Nobelkomite.

WFP får prisen for dets "anstrengelser for at forhindre, at sult bruges som et våben i krig og konflikt", hedder det.

Men mere generelt for at bekæmpe sult i verden.

WFP hørte ikke til blandt favoritterne til dette års fredsnobelpris.

En anden FN-organisation, WHO, var spået en større chance i et år, hvor verden er optaget af at bekæmpe covid-19.

Den unge svenske klimaforkæmper Greta Thunberg og New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, var også blandt favoritterne.

WFP har hovedkvarter i Rom. Det hjælper hvert år 97 millioner mennesker i cirka 88 lande. Hver niende person i verden får fortsat ikke nok at spise hver dag.

- Behovet for international solidaritet og multilateralt samarbejde er mere klart end nogensinde, siger formanden for nobelkomitéen, Berit Reiss-Andersen.

Med prisen følger 10 millioner svenske kroner (cirka 7 millioner kroner). Den vil blive givet til WFP ved en ceremoni på Oslos rådhus 10. december.

WFP's opgave er at bekæmpe sult og fattigdom i verden. Det gøres ikke kun ved at uddele nødhjælp. I nok så høj grad bruges fødevaredonationer fra rige lande som kapital i udviklingsprojekter.

Altså at fattige, der deltager i projekter med at udvikle lande og lokalsamfund, modtager betaling i form af mad.

WFP blev stiftet i 1963 som en del af et program, der blev kendt som "mad for fred".

Programmet holdes kørende gennem donationer og andre bidrag fra lande, private organisationer, virksomheder og privatpersoner. Danmark har som landbrugsland historisk været en af de store bidragydere til WFP.

/ritzau/