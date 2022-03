FN's Generalforsamling skal stemme om Ukraine-resolution

FN ventes onsdag at stemme om en ikke-bindende resolution om krigen. Vedtagelse kræver to tredjedeles flertal.

Efter at diplomater fra over 100 lande har holdt taler i FN under en ekstraordinær debat om Ukraine, ventes FN's Generalforsamling senere onsdag at stemme om, hvorvidt verdensorganisationen skal kræve en øjeblikkelig russisk tilbagetrækning fra landet.

Der er tale om en afstemning om en ikke-bindende resolution. Men den vil være en klar og tydelig markering over for russerne, hvis den bliver vedtaget.

Det vil kræve, at den støttes af mindst to tredjedele af FN's 193 medlemslande.

Formuleringerne i resolutionen om Ukraine har undergået en række ændringer i de seneste dage. Den "fordømmer" ikke længere invasionen, men "beklager" den.

Resolutionen fordømmer derimod Putin for at have sat Ruslands kernevåbenkapacitet i forhøjet alarmberedskab.

Rusland kritiseres i FN for at have forbrudt sig mod FN-pagtens artikel 2, som siger, at medlemsstaterne skal afstå fra at anvende trusler eller vold for at løse en krisesituation.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, påberåber sig "selvforsvar" i henhold til artikel 51 i FN-pagten.

/ritzau/Reuters