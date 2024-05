FN's Generalforsamling vil have Palæstina med i FN

FN's Generalforsamling har fredag vedtaget en resolution, der opfordrer Sikkerhedsrådet til at godkende Palæstinas ansøgning om at blive fuldgyldigt medlem af FN.

Danmark stemte for resolutionen, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) håber, at FN med resolutionen viser palæstinenserne, "at der selv i en mørk tid også er håb for fremtiden".

- Med Danmarks stemme i dag er vi med til at give Palæstina flere rettigheder og bedre mulighed for at tale deres egen sag i FN.

- Samtidig er det et klart signal til FN's Sikkerhedsråd om, at Danmark ligesom størstedelen af FN's medlemslande bakker op om, at Palæstina skal være fuldgyldigt medlem af FN, siger han i et skriftligt citat.

143 lande stemte for resolutionen, mens 9 stemte imod. 25 lande valgte ikke at stemme.

Ved den seneste afstemning i Sikkerhedsrådet om optagelse af Palæstina stemte 12 af de 15 medlemslande for optagelse.

Men da USA nedlagde veto mod forslaget, blev det aldrig sendt videre til behandling ved Generalforsamlingen.

Det er samme ansøgning, som Generalforsamlingen nu opfordrer Sikkerhedsrådet til at genoverveje. Generalforsamlingen kan nemlig først behandle ansøgningen, når Sikkerhedsrådet har godkendt den.

Det kræver, at ingen af de lande, som har vetoret i Sikkerhedsrådet - USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig - nedlægger veto, og at mindst 9 af 15 lande stemmer for.

Det Palæstinensiske Selvstyre har siden 2012 haft observatørstatus i FN. Fredagens resolution giver Palæstina yderligere rettigheder som observatør, da Palæstina opfylder alle de krav, der stilles, hvis man skal optages i FN.

Den nye status betyder blandt andet, at Palæstina kan deltage ved konferencer, der er organiseret af Generalforsamlingen, og at palæstinensiske repræsentanter kan udvælges til udvalg.

Efter vedtagelsen lød det fra den israelske FN-ambassadør, Gilad Erdan, at resolutionen gør ham "dårlig".

- Med den nye præcedens, kan det være, vi kommer til at se repræsentanter for Islamisk Stat og Boko Haram, sidde blandt os, lød det fra Erdan.

