FN's generalsekretær fordømmer Israel for angreb på flygtningelejr

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer torsdag aften Israels angreb mod en palæstinensisk flygtningelejr og siger, at volden var "overdreven".

Den 74-årige portugiser, som har stået i spidsen for FN siden 2017, erkender, at Israel har legitime sikkerhedsbekymringer.

- Men en optrapning er ikke løsningen. Det styrker blot radikaliseringen og fører til en stærkere spiral af vold og blodudgydelser, siger han.

Én israelsk soldat og 12 palæstinensere mistede tidligere på ugen livet i en større israelsk militæraktion i det besatte område Vestbredden. Området har været besat af Israel siden Seksdageskrigen 1967.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De israelske styrker gjorde brug af overdreven vold, siger António Guterres.

Den israelske militæraktion gjorde brug af hundredvis af soldater, droneangreb og pansrede bulldozere i byen Jenin, som ligger i den nordlige del af Vestbredden og huser adskillige væbnede palæstinensiske grupper.

Generalsekretæren kalder angrebene i luften og på jorden mod en tætbefolket flygtningelejr "den værste vold i Vestbredden i mange år med en betydelig effekt på civile - heriblandt flere end hundrede, som blev kvæstet, og tusindvis, som måtte flygte".

Blandt dagene med den udprægede vold gik en palæstinenser tirsdag til angreb i den israelske by Tel Aviv, hvor syv mennesker blev såret, da han gik til angreb med en kniv og desuden kørte ind i flere af ofrene med sin bil. Hændelsen sluttede, da en bevæbnet civil skød og dræbte ham.

- At genoprette håbet for det palæstinensiske folk i en betydningsfuld politisk proces, som kan lede til en tostatsløsning og enden på besættelsen, vil være et betydeligt bidrag til Israelsk sikkerhed i sig selv, siger António Guterres.

Han opfordrer desuden Israel til som besættelsesmagt at sikre, "at den civile befolkning er beskyttet mod alle voldshandlinger".

/ritzau/AFP