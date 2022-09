FN's generalsekretær håber på nyt globalt samarbejde

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde tirsdag i sin åbningstale ved FN's Generalforsamling i New York, at verden står over for flere dybe kriser, hvor "leveomkostningerne løber løbsk, tilliden smuldrer, og vor planet brænder".

- Lad os ikke føre os selv bag lyset. Vi er ude i hårdt vejr. En global mismodig vinter er i anmarch, sagde han med henvisning til Shakespeares "Richard III".

Men Guterres understregede, at der findes håb, og at samarbejde og dialog er vejen frem.

- Lad os arbejde sammen som en verdenskoalition, som forenede nationer.

Ved dette års generalforsamling kan verdens ledere igen møde op personligt og føre forhandlinger i FN-bygningen, hvilket ikke var muligt i 2020 og 2021 på grund af pandemi og coronarestriktioner.

Guterres sagde, at det er de mest sårbare, som lider mest.

- FN's charter og de idealer, som det repræsenterer, er i fare. Det er vores pligt at handle, men det er, som om vi er låst fast i en kolossal global dysfunktion.

Guterres nævnte krigen i Ukraine, som kan blive det altdominerende emne på generalforsamlingen. Ligesom han talte om et globalt højt konfliktniveau, samtidig med at der er tunge økonomiske tider i udviklingslandene og tilbageskridt på en række andre områder.

Generalsekretæren kom også ind på klimaforandringer og langede ud efter energiselskaber, som tjener store penge på fossile brændstoffer. Han omtalte situationen som en "selvmordskrig mod naturen".

Han opfordrede alle ilande til at beskatte de fossile brændstofselskaber fortjenester og sørge for, at pengene går til at kompensere skader forårsaget af klimaændringerne.

/ritzau/AFP