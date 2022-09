FN's generalsekretær: Verden må komme Pakistan til hjælp

FN's generalsekretær, António Guterres, appellerer til verden om at yde hjælp til Pakistan, der er ramt af ekstremt omfattende oversvømmelser.

- Jeg opfordrer det internationale samfund til at hjælpe landet, hvor der er sket ødelæggelser for 30 milliarder dollar (op mod 222 milliarder kroner), siger han efter at have set enorme ødelæggelser af huse, veje, broer, jernbaner og husdyr.

Under oversvømmelserne i forbindelse med monsunen er mindst 1391 mennesker omkommet.

Ved en fælles pressekonference med den pakistanske premierminister, Shehbaz Sharif, siger Guterres, at verden må forstå, hvordan klimaændringer ødelægger fattige lande.

- Pakistan er et af de lande, som påvirkes mest dramatisk af klimaændringerne, sagde Guterres, da han fredag indledte et to dage langt besøg for at få indtryk af katastrofens omfang.

Han påpegede, at Pakistans egne udslip af drivhusgasser er relativt små.

- Vi har ført krig mod naturen, og naturen slår tilbage på en ødelæggende måde. I dag er det Pakistan, i morgen er det et andet land, sagde Guterres.

Verdenssundhedsorganisationen WHO vurderer, at omkring 634.000 pakistanere lever i midlertidige lejre. Tallet kan være højere, fordi der er dårlig adgang til visse områder. 6,4 millioner har ifølge WHO brug for humanitær hjælp.

Vandmasserne har berørt 33 millioner mennesker.

Monsunregnen begyndte i juni og har sammen med hastigt smeltende gletsjere ført til de værste oversvømmelser i et årti i Pakistan. En tredjedel af landet ligger under vand, og vigtig infrastruktur som veje og broer er ødelagte og har fordrevet familier og humanitære organisationer, som arbejder i områderne.

Den pakistanske minister for klimaforandringer, Sherry Rehman, har sagt, at "en tredjedel af vores land står bogstaveligt talt under vand".

António Guterres, har tidligere sagt, "Pakistan er oversvømmet af lidelse".

/Ritzau/Reuters