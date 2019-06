FN's iranske afdeling afviser beskyldninger om skibsangreb

USA anklager Iran for at stå bag angrebet på to tankskibe i Omanbugten. Det afviser FN's iranske afdeling.

FN's iranske afdeling afviser USA's beskyldning mod Iran om angrebet på to tankskibe og kalder beskyldningen "uberettiget".

- Iran afviser kategorisk USA's uberettigede beskyldning om hændelserne vedrørende tankskibene 13. juni og fordømmer det på hårdest mulig måde, skriver afdelingen i en pressemeddelelse.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

USA's forsvarsminister, Mike Pompeo, har anklaget Iran for at stå bag angrebet på et norsk- og et japanskejet tankskib i Omanbugten. Han har dog ikke fremlagt nogle konkrete beviser til at bakke beskyldningen op.

Angrebet skabte eksplosioner om bord på skibene og tvang besætningen til at forlade skibene.

Selskabet, der befragtede det japanske-ejet skib, Bernhard Schulte, har udtalt, at skibet formentlig blev ramt af en torpedo.

Ifølge Reuters skulle der også være en mine tæt på skibet, der endnu ikke er eksploderet og derfor skal demonteres.

En anonym amerikansk embedsmand udtaler, at USA er i besiddelse af en video, der viser Irans militær fjerne en intakt mine fra Bernhard Schulte.

Oliepriserne steg mere end fire procent efter angrebene, der fandt sted ved Hormuzstrædet. Området er en vigtig skibsfartsrute for særligt Saudi-Arabien.

Den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, afviser at stå bag angrebene, som han kalder "mistænkelige". Iran vil gerne have en dialog med de andre lande i regionen.

Både Iran og USA har udtalt, at man vil undgå krig.

Militæranalytiker Johannes Riber Nordby fra Forsvarsakademiet vurderer over for Ritzau, at Iran kan have spillet en rolle i angrebene - men i så fald er det dog en mere indirekte og støttende rolle.

Johannes Riber Nordbys bud er, at angrebene er udført af houthi-oprørere i det borgerkrigsramte Yemen, der ligger på den arabiske halvø.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran .

/ritzau/