FN's menneskeretschef er på vanskelig mission i Kina

FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, har mandag indledt en på forhånd omstridt rejse til Kinas vanskeligt tilgængelige Xinjiang-region.

Styret i Beijing beskyldes for grov undertrykkelse af en million uighurer og andre muslimske mindretal i området.

Bachelets seks dage lange rundrejse betegnes som historisk. Det er den første mission af denne art i to årtier for en ledende FN-repræsentant.

Mange frygter, at Kina vil skjule kritisable forhold for FN og bruge Bachelets besøg i et propagandafremstød.

- FN må undgå at blive medsammensvoren i den kinesiske regerings forsøg på at dække over krænkelser af menneskerettighederne, siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard.

- Bachelets længe udsatte besøg i Xinjiang er en mulighed for at få fokus på menneskerettighedskrænkelser i regionen, men det bliver også en stadig kamp mod den kinesiske regerings forsøg på at skjule sandheden. FN må træffe sine forholdsregler og undgå at lade sig misbruge til åbenlys propaganda, siger hun.

Amnesty International, der har dokumenteret forbrydelser mod menneskeheden i Xinjiang, understreger, at de kinesiske myndigheder igen og igen har forhindret udsendte FN-repræsentanter adgang til personer og steder med forskellige begrundelser.

Internationale menneskeretsorganisationer siger, at Kina holder hundredtusinder af uighurer indespærret i såkaldte genopdragelseslejre.Her bliver de angiveligt både udsat for tortur og forsøgt hjernevasket til at glemme deres egen kultur og til at omfavne den kinesiske kultur.

Amnesty International har også dokumenteret, at tilbageholdte personer gennem flere dage har fået instrukser og træning i at lyve for FN-repræsentanter. De er blevet truet til at lyve.

USA har også beskyldt Kina for at begå folkedrab mod uighurerne og andre muslimske mindretal i Xinjiang. Kina afviser anklagerne. Det kommunistiske styre siger, at lejrene har til formål at bekæmpe ekstremisme.

Michelle Bachelet, som var Chiles præsident fra 2006 til 2010 og fra 2014 til 2018, blev FN's højkommissær for menneskerettigheder i 2018. Siden da har hun anmodet Kina om at få adgang til alle regioner af landet.

/ritzau/AFP