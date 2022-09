FN's Menneskerettighedsråd: Rusland undergraver frihed

FN-organisation kritiserer undertrykkelse i Rusland i en periode, hvor den er under pres for at skærpe kurs.

Ifølge FN's Menneskerettighedsråd undergraver regimet i Rusland med "intimidering" muligheden for at have fundamentale frihedsrettigheder.

Sådan lyder det i en erklæring mandag.

Kritikken af Rusland kommer på et tidspunkt, hvor der hersker tvivl om, hvilken linje FN skal lægge, når FN's menneskerettighedsgruppe kritiserer store lande for overtrædelser af menneskerettighederne.

Kritikken mod Rusland er fremsat af Nada Youssef Al Nashif. Hun er fra Kuwait og er kun fungerende leder for menneskerettighedsorganisationen.

Nada Al Nashif siger, at Putin-regimet "skræmmer" folk, som udtrykker modstand over for krigen i Ukraine.

- Der er tale om en undergravning af fundamentale frihedsrettigheder, som ellers er sikret i forfatningen. Blandt andet retten til at ytre sig og samles, lyder det.

Hun henviser til "intimidering, restriktive indgreb og sanktioner".

En række private organisationer opfordrer til, at der vedtages en resolution om få en uafhængig ekspertgruppe til at efterforske påståede menneskerettighedskrænkelser i Rusland.

Udmeldingen kommer, kort tid efter at den tidligere chilenske præsident Michelle Bachelet er trådt tilbage som FN's menneskerettighedschef.

Siden Bachelet besøgte Kina i maj, har hun fået kritik for at have svigtet sin rolle og ført sig frem som diplomat. I stedet for at være en forkæmper for FN's menneskerettigheder.

Michelle Bachelet er blevet særligt voldsomt kritiseret af USA og af store ngo'er.

De siger, at hun var tilbageholdende med kritik af grove overtrædelser af menneskerettigheder i Kina.

En række organisationer har i et åbent brev til FN's generalsekretær, António Guterres, opfordret ham til at udnævne "en ny modig menneskeretschef, som ikke nøler med at kritisere mægtige lande".

- Dette er ikke et job for en hyggelig, stilfærdig diplomat, for ingen lytter til en stilfærdig diplomat. Ingen ændrer opførsel som følge af en stilfærdig diplomats udtalelser, siger den mangeårige leder af Human Rights Watch, Kenneth Roth.

Bachelets rapport fra Kina fastslår, at "uighur-muslimer og andre etniske minoriteter i den kinesiske provins Xinjiang muligvis bliver udsat for forbrydelser mod menneskeheden".

En talsmand for Kinas udenrigsministerium kalder rapporten "et politisk værktøj", der skal bruges mod Kina.

