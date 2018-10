FN's nødhjælpschef slår alarm over snarlig hungersnød i Yemen

Der er tale om en hungersnød, som ingen fagfolk nogensinde har oplevet før, advarer FN's nødhjælpschef.

Der er fare for, at halvdelen af Yemens knap 29 millioner indbyggere meget snart kan blive ramt af hungersnød og vil være totalt afhængige af nødhjælp for at kunne overleve.

Det siger FN's nødhjælpschef, Mark Lowcock, i FN's Sikkerhedsråd tirsdag.

- Der er fare for en nært forestående og omfattende hungersnød, der vil ramme Yemen. Det her er meget større, end nogen fagfolk på området nogensinde har oplevet i deres arbejdsliv, siger Mark Lowcock.

Han beskriver omfanget af det, der venter i Yemen, som "chokerende", taget i betragtning af at der kun er erklæret hungersnød to gange før i verden i løbet af de sidste 20 år. Det skete i Somalia i 2011 og lokalt i Sydsudan sidste år.

Iranskstøttede houthi-oprørere tog magten i Yemens hovedstad, Sanaa, i september 2014.

Det fik i første omgang landets præsident, Abd Rabbo Mansour Hadi, og hans sunnimuslimske regering til at søge tilflugt i havnebyen Aden. Siden flygtede de i eksil i Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien gik i krig mod houthi-bevægelsen i Yemen den 26. marts 2015 med det mål at få genindsat præsident Hadi.

Ifølge FN er omkring 10.000 mennesker - to tredjedele af dem civile - blevet dræbt under blodsudgydelserne i Yemen.

Mark Lowcock siger, at FN i øjeblikket forsøger at koordinere levering af nødhjælp til omkring otte millioner mennesker i landet.

FN's nødhjælpschef appellerer til en humanitær våbenhvile, beskyttelse af fødevareforsyningen, en hurtigere økonomisk indsprøjtning af udenlandsk valuta gennem centralbanken, øget humanitær støtte, og at de krigende parter engagerer sig i fredsforhandlinger.

- Millioner af mennesker har i årevis overlevet på nødhjælp, men den hjælp, de får, er ikke længere nok, siger Mark Lowcock.

/ritzau/Reuters