FN's Sikkerhedsråd vil styrke dialog om krigsramte Syrien

Syrien, der er et ømtåleligt emne i FN's Sikkerhedsråd, var på dagsordenen til en uformelt rådsmøde i Sverige.

De 15 medlemslande i FN's Sikkerhedsråd har taget skridt til at etablere og starte en dialog om Syrien.

Det er meldingen, efter at FN-ambassadørerne fra Sikkerhedsrådet og FN's generalsekretær, António Guterres, søndag afsluttede et todages uformelt arbejdsmøde i Sverige.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Medlemmerne blev enige om behovet for at "genskabe og styrke dialogen" både internt i rådet og hvad angår Syrien.

Mødet blev holdt på den tidligere generalsekretær Dag Hammarskjölds gård i Backåkra i Skåne. Rådet har været dybt splittet hvad angår Syrien.

Splittelsen opstår blandt andet i forhold til, hvordan rådet skal forholde sig til et formodet kemisk angreb i den syriske by Douma nær Damaskus 7. april.

Flere gange har Sikkerhedsrådet måttet opgive at blive enige om en udtalelse. Efter weekendmødet var ambassadørerne også enige om at "intensivere indsatsen", hvad angår den humanitære situation i Syrien.

Derudover forpligtede rådet sig også på at arbejde videre med spørgsmålet om kemiske våben.

Den svenske FN-ambassadør, Olof Skoog, var forsigtigt optimistisk efter mødet i hans hjemland.

- Vi kommer til at arbejde hårdt de kommende dage og uger for at blive enige om en fornuftig mekanisme for at finde frem til, om der findes sådanne våben, og hvem der i så fald bærer ansvaret, siger Skoog ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Den peruanske FN-ambassadør, Gustavo Meza-Cuadra, der præsenterede erklæringen, stillede ikke op til spørgsmål fra de fremmødte journalister.

/ritzau/