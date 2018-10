FN's udsending til Syrien forlader sin post

Den svensk-italienske diplomat Staffan de Mistura stopper som FN's særlige udsending i Syrien-konflikten.

FN's særlige udsending i Syrien, Staffan de Mistura, træder tilbage fra sin post ved udgangen af november.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Staffan de Mistura har onsdag offentliggjort sine planer om at forlade sin post under et møde i FN's Sikkerhedsråd om situationen i Syrien.

Han blev udpeget som særlig udsending til Syrien-konflikten i 2014. På daværende tidspunkt havde den syriske borgerkrig været i gang i tre år.

De Mistura blev den tredje mand på posten. Hans forgængere var tidligere generalsekretær for FN Kofi Annan og den algeriske diplomat Lakhdar Brahimi.

De forlod begge deres stillinger i frustration over, at det internationale samfund ikke kunne finde en måde at stoppe den syriske borgerkrig.

De Mistura har oplyst, at han forlader sin stilling "udelukkende af personlige årsager". Han har allerede drøftet sin afgang med FN's generalsekretær, António Guterres.

- Jeg fralægger mig ikke mit ansvar, før den sidste time på den sidste dag med mit mandat, sagde de Mistura til FN's Sikkerhedsråd onsdag.

Inden han sætter et punktum for sine forpligtelser, skal han blandt andet rejse til Syriens hovedstad, Damaskus. Det sker i næste uge.

Staffan de Mistura er 71 år og har en lang karriere i FN bag sig.

Han trådte første gang ind i FN-systemet i 1971 som projektleder for organisationens fødevareprogram i Sudan. Foruden en lang række poster i FN har han blandt andet været medlem af Italiens regering.

De Mistura blev født i Sveriges hovedstad, Stockholm, som søn af en svensk kvinde og en italiensk mand. Siden flyttede de Mistura til Italien.

/ritzau/