Fodboldhold har været i grotte i to uger

Tolv drenge og deres fodboldtræner har været indespærret i to uger dybt inde i et oversvømmet grottesystem i det nordlige Thailand.

Her er et overblik over forløbet:

* Lørdag 23. juni:

De 11-16-årige drenge går sammen med deres træner ind i grottekomplekset i det nordlige Thailand efter fodboldtræning, mens det regner.

* Søndag 24. juni:

Der bliver fundet hånd- og fodaftryk i grotten. Politiet antager, at drengene er søgt længere ind i grotten på grund af stigende vandstand.

* Mandag 25. juni:

Dykkere fra de thailandske specialstyrker begynder at søge efter drengene.

* Tirsdag 26. juni:

Dykkere når flere kilometer ind i grottekomplekset, men må vende om, da strømme af vand afskærer dem.

* Mandag 2. juli:

Fodboldholdet og træneren bliver fundet i live sent mandag. De er 400 meter fra Pattaya Beach.

Kilde: AFP.

