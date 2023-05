Fodboldspiller blev mødt med abelyde fra spanske fans. Så slukkede lyset over Rios kristusstatue

“Abe, abe, abe,” lød det øredøvende fra det spanske fodboldhold Valencias tilskuere i søndags, da Real Madrid-spilleren Vinícius Júnior blev udvist i kampens overtid.

Den 22-årige brasilianske angriber modtog det røde kort efter at have slået en Valencia-spiller under et optrin i kampens døende minutter. Men forud for det lå en lang kamp præget af abelyde og andre racistiske tilråb samt flere konfrontationer med hjemmeholdets fans. På et tidspunkt blev kampen afbrudt i 10 minutter, mens Vinícius udpegede de personer på tribunen, som tilråbene kom fra.

Efter kampen klagede Vinícius Júnior over diskriminationen på de sociale medier. I et opslag på Instagram langede han både ud efter Spanien og landets øverste fodboldliga, La Liga, som han mener er præget af racisme.

“Det er ikke første gang, ikke anden og ikke tredje gang. Racisme er normalt i La Liga. (...) Jeg beklager over for de spaniere, som ikke er enige, men i Brasilien er Spanien i dag kendt som et racistisk land. Og med alt det, der sker på ugentlig basis, kan jeg ikke forsvare det,” skrev han blandt andet.

Den unge brasilianer blev efter kampen bakket op af Real Madrids træner, Carlo Ancelotti, der fortalte medierne, at han aldrig havde oplevet noget lignende.

Siden har flere store fodboldprofiler som Rio Ferdinand, Paul Pogba og Kylian Mbappe tilkendegivet deres støtte. Det samme har Nike, som i et opslag på Twitter opfordrer fodboldverdenen til at “stoppe med at se den anden vej”.

Og støtten er ikke kun kommet fra sportens verden. Det brasilianske ærkebispedømme, der administrerer den berømte kristusstatue Cristo Redentor i Rio de Janeiro, slukkede mandag for statuens lys i solidaritet med Vinícius Júnior.

💚💛 The lights on the Christ the Redeemer statue were switched off for an hour in support of Vinicius Jr 🇧🇷 pic.twitter.com/FQvIvNF9nH — Eurosport (@eurosport) May 23, 2023

Brasiliens præsident, Luiz Inácio Lula da Silva, har også kritiseret hændelsen og erklæret sin støtte til Vinícius Júnior. Han opfordrer fodboldforbundet Fifa og den spanske liga til at tage affære.

"Det er ikke fair, at en stakkels dreng, der har så meget succes og er en af de bedste i verden, i hvert fald den bedste i Real Madrid, bliver fornærmet på hvert stadion, han tager til,” siger præsidenten, som bliver bakket op af flere brasilianske ministre.

Det spanske fodboldforbund har undersøgt sagen oven på den overvældende kritik, og Vinícius Júniors karantæne er efterfølgende blevet trukket tilbage. Fodboldforbundet begrunder deres beslutning med, at dommeren ikke havde hele kampens forløb i mente, da han viste det røde kort.

Fodboldforbundet har derudover givet Valencia en rekordstor bøde på 45.000 euro, mens klubben er blevet tvunget til at lukke den tribune, hvor hændelsen fandt sted, i de næste fem kampe.

Derudover er tre personer blevet anholdt i forbindelse med de racistiske tilråb, mens yderligere fire mistænkte er blevet anholdt i forbindelse med en dukke med Vinícius Júniors navn på ryggen, som blev hængt fra en bro i Madrid for fire måneder siden.

Den spanske fodboldliga har i mange år døjet med racisme og diskrimination mod sorte spillere. Ikke mindst fra Real Madrids egne fans, hvor den højreradikale fangruppe Ultras Sur er blevet bandlyst ad flere omgange.

Den racistiske fodboldkultur er dog ikke udelukkende et spansk fænomen. I 2018 blev en fan af London-klubben Tottenham idømt fire års karantæne, fordi han havde kastet en bananskræl efter den fransk-gabonesiske Arsenal-angriber Pierre-Emerick Aubameyang. Og i Italien måtte den belgiske angriber Romelu Lukaku i 2019 afbryde fejringen af et mål, da han blev overdøvet af abelyde.

To forskellige italienske studier har vist, at ikke-hvide spillere præsterede bedre under coronanedlukningen, hvor kampene blev spillet uden tilskuere på lægterne.