Fodboldspillere kæmper med ufrivillig berømmelse efter redningsaktion

Mandag er det fem år siden, at 12 thailandske fodbolddrenge i 2018 blev reddet fra en oversvømmet grotte af et hold af dykkere samlet fra hele verden.

Historien om den to uger lange redningsaktion gik kloden rundt, mens drengene sammen med deres træner blev reddet ud - en for en - bedøvet med midlet ketamin, skriver det britiske medie BBC.

For drengene, der dengang var i alderen 11 til 16 år, blev det dog også begyndelsen på en ny udfordring - nemlig opmærksomheden og fascinationen, som redningsaktionen skabte.

Hele miseren fandt sted i grotten Tham Luang og er siden blevet genfortalt i først en Netflix-dokumentar, siden spillefilmen "Thirteen Lives" af Ron Howard.

Sidste år stod den yngste af drengene, Chanin Wibunrungrueang, frem og fortalte, at han havde kæmpet med, hvordan han skulle håndtere opmærksomheden, der fulgte efter redningsaktionen.

- Først var det virkelig svært, og jeg blev nødt til at tilpasse mig, har han ifølge BBC udtalt.

- En masse personer kendte mig, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle agere. Jeg følte mig anstrengt, når jeg stod foran et kamera, siger Chanin Wibunrungrueang.

Han spillede sidste år endnu fodbold og endda med den samme træner, som var med i grotten.

Træneren Ekkapol Chantawong var i 2018 kun 25 år, men trods sin unge alder tidligere munk. Her kom hans livserfaring ham til gode.

Med meditationsteknikker lærte han fodboldholdet at spare på ilten og etablere en form for ro i dagene med indespærring.

På det tidspunkt var både træneren og tre spillere statsløse. Efter redningsaktionen fik de dog alle thailandsk statsborgerskab.

Kun én af drengene kunne i 2018 tale engelsk, nemlig Adul Sam-On. Derfor var det ham, der overleverede instruktioner fra dykkerholdet til drengene.

Ifølge avisen The New York Times studerer han i dag i New York i USA, skriver BBC.

Duangpetch Promthep, der var 12 år under redningsaktionen, blev tidligere i år fundet død i sit hjem i Storbritannien. Han var ifølge BBC holdets stjerne og anfører og spillede fodbold frem til sin død.

