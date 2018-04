Fodspor efter dinosaurer fundet i Skotland

Mange fodspor er efterladt af "ældre fætre" til tyrannosaurus rex, som kaldes theropoder.

Fodspor fra en dinosaur, der levede for 170 millioner år siden, er blevet fundet på en skotsk ø og kan være med til at kaste lys over reptilernes udvikling, oplyser Edinburghs Universitet tirsdag.

Fodsporene er fundet i en mudret og lavvandet lagune på Isle of Skye. Det længste er omkring 70 centimer langt.

Theropoderne blev op til to meter høje.

Det største fodspor er efterladt af en sauropod. Det måler 70 centimer.

- Dette fund er vigtigt på globalt plan, da det er et sjældent bevis på den midterste juratidsalder, hedder det i en erklæring fra Edinburghs universitet.

Forskere har registreret omkring 50 fodspor i området, som er blevet fotograferet ved hjælp af droner. Fodsporene er i et tidevandsområde ved Brothers' Point - Rubha nam Brathairean - på Trotternish.

Paige de Polo, som har ledet udforskningen, siger, at fundet er en vigtig byggeblok for forskerne.

Forskeren Steve Brusatte fra Edinburghs geovidenskabelige skole siger, at "desto mere vi undersøger Isle of Skye, desto flere dinosaur fodspor finder vi."

Han tilføjer:

- I dette fund ser vi spor efter to typer dinosaurer - langhalsede fætre til brontosaurus og skarptandede fætre til T-Rex, der holdt til ved en lavvandet lagune, da Skotland var langt varmere, og dinosaurerne begyndte deres gang mod global dominans.

/ritzau/Reuters