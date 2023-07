Fødevareøkonom venter stabile kornpriser trods skrottet aftale

Det får næppe stor betydning for kornpriserne globalt set, at Rusland ikke vil forlænge kornaftalen med Ukraine.

Det vurderer seniorrådgiver og fødevareøkonom Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet.

- Det vil på kort sigt give et mindre udbud af korn på verdensmarkedet og dermed en vis form for prisstigning.

- Men jeg tror ikke på, at vi ser en ny fødevarekrise. Vi står et langt bedre sted end for et år siden, siger han.

Aftalen om eksport af korn via Sortehavet blev indgået sidste sommer efter mægling fra FN og Tyrkiet.

Siden er aftalen blevet forlænget flere gange for at sikre, at skibe med korn ikke bliver ramt af krigshandlinger.

Mandag lyder det dog fra den russiske regering, at man ikke vil forlænge aftalen, der står til at udløbe dags dato.

Ukraine og Rusland er verdens største kornproducenter, så eksporten af korn fra de to lande påvirker det samlede udbud af korn.

Men situationen er ifølge seniorrådgiveren ikke længere kritisk på samme måde, som den var sidste år.

Flere lande har haft en god kornhøst, og samlet set er der mere korn på de globale lagre sammenlignet med sidste år.

Desuden er forsyningskæderne ikke længere påvirket af coronalukkede havne, sådan som det var tilfældet flere steder i 2022.

- Kornpriserne er ofte afhængige af energipriserne, og de har været faldende. Også fragtraterne er lave. Det trækker også i retning af, at vi højst vil opleve et kortvarigt "prisskvulp", siger Henning Otte Hansen.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, tror dog stadig på, at Rusland vil være interesseret i at fortsætte kornaftalen.

Erdogan har ifølge Reuters udtrykt håb om en forlængelse af aftalen, når Tyrkiets udenrigsminister senere mandag møder den russiske udenrigsminister.

