Før lå der en moské. Nu åbner tempel, der skal være hinduernes svar på Vatikanet

I den indiske by Ayodhya arbejder tusindvis af håndværkere på at gøre et hinduistisk tempel klar til åbning den 22. januar.

Templet har været genstand for diskussion i årevis og bliver nu åbnet få måneder før parlamentsvalget i Indien.

Eller det vil sige: Underetagen åbner. Resten af templet bliver åbnet i slutningen af året.

Det er den indiske premierminister, Narendra Modi, der får æren af at åbne templet. Åbningen har fået kritik for at handle mere om politisk strategi end om religion, og at Modis hindu-nationale parti, Bharatiya Janata (BJP), udnytter åbningen til at positionere sig selv godt forud for valget. Det skriver BBC’s Indien-korrespondent.

Billedet forestiller en model af Rama-templet, der åbner den 22. januar. Foto: Mahesh Kumar A./AP/Ritzau Scanpix

Men den påstand vil formanden for byggekomitéen, Nripendra Misra, ikke høre tale om. Ifølge CNN har han sagt, at åbningen af templet “intet” har at gøre med det kommende valg, men at åbningen — til trods for at det kun er én af tre etager, der kan åbnes — er blevet rykket til januar, fordi solen på det tidspunkt kommer fra syd.

Men diskussionen om åbningen af templet handler ikke kun om politik. Det drejer sig også om en årelang konflikt mellem hinduer og muslimer. Templet er nemlig bygget på en af Indiens mest omstridte religiøse grunde.

Templet er en del af en større byudvidelse af Ayodhya. Der er desuden også blevet bygget en ny togstation og en lufthavn. Foto: Arun Sankar/AFP/Ritzau Scanpix

I 1528 blev der bygget en moské på grunden, som eksisterede indtil 1992, hvor hinduistiske modstandere rev bygningen ned. De mente, at moskéen blev bygget af muslimske indvandrere på den placering, hvor en af de største hinduistiske guddomme Rama blev født.

I årene efter at moskéen blev revet ned, arbejdede hinduistiske nationalister for at få et tempel bygget i stedet. Arbejdet var stærkt støttet af Modi, der brugte templet til at få politisk støtte fra hinduer, som udgør 80 procent af landets befolkning.

I 2019 blev sagen afgjort ved den indiske højesteret, som slog fast, at grunden endegyldigt tilhørte hinduerne, skriver CNN. Og nu åbner der altså et nyt hinduistisk tempel til ære for guden Rama.

De muslimske repræsentanter var ikke tilfredse med dommen, som dog ikke blev anket. Siden har flere internationale medier, herunder Reuters, afdækket, hvordan muslimer føler sig udstødt og er blevet nødt til at flytte for at gøre plads til byggeriet.

Templet er bygget i den indiske by Ayodhya i delstaten Uttar Pradesh. Der bor cirka 50.000 mennesker i byen. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/Ritzau Scanpix

Templet er bygget af den indiske ingeniørgruppe Larsen and Toubro, der er stiftet af danskerne Henning Holck-Larsen og Søren Kristian Toubro og er i dag ledet af Indiens generalkonsuler i Danmark, Anilkumar Manibhai Naik.

Og det er ikke noget lille tempel, de har bygget. Konstruktionen har kostet lige knap 1,5 milliarder kroner, strækker sig over 30.000 kvadratmeter og bliver af hinduistiske ledere kaldet "hinduernes svar på Vatikanet." Templet er lavet af lyserøde sandsten og sort granit, og oven på templets søjler hviler 6500 kvadratmeter hvid marmor. Kunstnere fra hele Indien er blevet udvalgt til at pynte templet med kunst, der ifølge formanden Nripendra Misra skal vise landets mangfoldighed.

Han anslår desuden, at 7500 mennesker forventes at deltage i åbningsceremonien, og at 100.000 mennesker vil besøge templet hver dag, når hele templet en dag er åbnet. Det skriver ABC.