Før topmøde: Nato giver ingen løfter om militær hjælp til Ukraine

Selv om Rusland nærmer sig Ukraines hovedstad Kiev, må ukrainerne fortsat kigge langt efter Natos soldater, kampfly og tanks.

Og ukrainerne kommer måske til at vente forgæves. Forud for et ekstraordinært topmøde i Nato giver Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i hvert fald ingen konkrete løfter om militær hjælp til Ukraine.

- Vi står med de modige folk i Ukraine. Vi støtter fuldt ud Ukraines suverænitet og territoriale integritet. Landets ret til selvforsvar og ret til at vælge dets egen vej, siger Jens Stoltenberg, inden pressen bliver bedt om at forlade lokalet.

I sine indledende bemærkninger til mødet opfordrer Stoltenberg Rusland til at trække sine soldater ud af Ukraine. Men det fromme ønske bliver ikke fuldt op med meldinger om konkrete Nato-planer for at få Putin ud af Ukraine.

Ligesom EU's ledere har Stoltenberg flere gange i de seneste uger fastslået, at Ukraine skal have lov til at tilslutte sig Nato. Og understreget at Ukraine allerede har den højeste klassificering som partner i Nato.

Men Ukraines præsident Volodimir Zelenskij erkendte allerede tidligere fredag, at de pæne ord ikke giver adgang til Natos militære arsenal. Heller ikke i en situation, hvor Rusland ifølge den ukrainske regering slår civile ihjel og truer med at indtage hovedstaden og vælte Ukraines regering.

- Her til morgen er vi efterladt til at forsvare vores nation alene. Ligesom i går ser verdens stærkeste militære styrker til langt fra Ukraine, sagde Volodimir Zelenskij tidligere fredag.

Det ekstraordinære Nato-topmøde kommer dagen efter, at EU-landenes lederes mødtes i Bruxelles for at vedtage deres sanktionssvar på Ruslands invasion af Ukraine.

Her undlod EU-landene trods advarsler fra Ukraine at tage det skrappeste sanktionsvåben i brug over for Rusland: En udelukkelse fra det internationale betalingssystem Swift. Det efterlader en bitter smag hos regeringen i Kiev:

- Fik gårsdagens sanktioner overbevist Rusland? Vi kan høre fra himlen og se på jorden, at sanktionerne ikke var nok, lød det tidligere fredag fra Zelenskij med henvisning til de russiske kamphelikoptere og tanks, som ruller ind over Ukraine.

Også tidligere EU-præsident Donald Tusk har været hård i sin kritik. Ifølge Tusk "vanærede" en række EU-medlemslande sig ved at blokere for at Rusland blev udelukket fra Swift.

