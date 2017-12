Fører af forulykket tog blev måske distraheret af lærling

Amtrak-ulykke, der har kostet mindst tre personer livet, skete måske på grund af en lærlings tilstedeværelse.

Amerikanske efterforskere kigger nærmere på, om en lokomotivfører fra togselskabet Amtrak blev distraheret af, at der var en lærling til stede ved siden af ham i toget, der kørte af sporet mandag.

Efterforskerne vil vide, om lokomotivføreren mistede "overblik over situationen" på grund af lærlingens tilstedeværelse.

Det oplyser en anonym embedsmand tæt på efterforskningen til nyhedsbureauet AP.

Mindst tre personer blev dræbt, da et tog mandag blev afsporet på sin første tur på en ny strækning tæt ved Seattle. Toget kørte 129 kilometer i timen på en strækning, hvor det måtte køre 48 kilometer i timen.

De første undersøgelser indikerer, at nødbremsesystemet på toget automatisk slog til, og at det ikke blev aktiveret manuelt af lokomotivføreren, oplyser Det Nationale Råd for Transportsikkerhed ifølge Reuters.

Det offentlige agentur Sound Transit, der ejer skinnerne, oplyser, at et avanceret, nyt bremsesystem, der blandt andet er udviklet til togene på den nye rute, først er klar til brug i 2018.

Systemet ville ifølge AP have opfanget togets hastighed og bremset automatisk, før hastigheden blev for høj.

Endnu er det ikke fastslået, hvad der præcist var årsag til ulykken.

Men det står fast, at ulykken skete i en kurve på strækningen. Flere togvogne faldt helt eller delvist ned fra en bro over en motorvej.

70 mennesker blev efterfølgende bragt til omkringliggende sygehuse. Ti af dem meldes alvorligt kvæstet. Blandt de tilskadekomne er togføreren.

Det var togets første tur på en ny og hurtigere rute fra Seattle til Portland.

/ritzau/