Første af Trumps medtiltalte i Georgia-sag overgiver sig til fængsel

Den første af Donald Trumps 18 medtiltalte i en sag i delstaten Georgia har tirsdag overgivet sig selv til et fængsel i Atlanta.

Det viser fængslets database tirsdag ifølge CNN.

I sagen anklages den tidligere amerikanske præsident og flere andre for forsøg på manipulation af resultatet af præsidentvalget, som blev afholdt i november 2020, og som Trump tabte til den demokratiske politiker Joe Biden.

Hall, som er republikansk valgobservatør, er tiltalt for syv forhold.

Artiklen fortsætter under annoncen

I anklageskriftet beskyldes han blandt andet for at have haft planer om at ville skaffe sig adgang til vælgerdata og stemmeoptællingsmaskiner.

Retsdokumenter viser ifølge CNN, at Hall fortsat er tilbageholdt. Han har dog indgået en aftale om en kaution på knap 70.000 kroner, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han ventes derfor løsladt efter en sagsbehandling i fængslet.

Donald Trump har tidligere selv sagt, at han vil overgive sig til fængslet i Fulton County i Georgia på torsdag.

Trump har afvist at have gjort noget forkert i sagen, og i en udtalelse har hans kampagnestab beskyldt tiltalen mod ham for at være politisk motiveret og iværksat af Demokraterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er en anklagejury ved en domstol i Fulton County i Georgia, som har indleveret anklageskriftet mod Trump og hans formodede medsammensvorne.

Anklagere i Georgia har foreslået, at sagen skal starte den 4. marts.

Trump står over for tiltaler i tre andre kriminalsager.

Også den tidligere Trump-advokat John Eastman har sagt, at han vil overgive sig til myndighederne i Georgia tirsdag.

/ritzau/