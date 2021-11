Første dom i sag mod Aung San Suu Kyi er udskudt en uge

Myanmars afsatte leder, der er tiltalt for at opildne til oprør, må vente til mandag på dom i sag mod hende.

Den første domsafsigelse i en sag mod Myanmars afsatte civile leder, Aung San Suu Kyi, er blevet udskudt til den 6. december.

Det oplyser en kilde med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters.

Det var ellers ventet, at en militærdomstol tirsdag skulle afsige den første af flere domme, der er ventet mod Aung San Suu Kyi, efter at styret har tiltalt hende for en lang række lovbrud.

Kilden oplyser ikke, hvad baggrunden for udskydelsen er. Nyhedsbureauet har ikke fået udsættelsen bekræftet fra officielle myndigheder.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 76-årige Aung San Suu Kyi er i alt tiltalt for 11 lovovertrædelser. Blandt andet er hun tiltalt for at have opfordret indbyggerne i Myanmar til at gøre modstand mod militærstyret.

Opfordringerne er ifølge styret sket i to meddelelser, der blev udsendt via Aung San Suu Kyis regeringsparti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Den tidligere modtager af Nobels fredspris skal også have opfordret internationale organisationer til ikke at samarbejde med styret, lyder anklagen.

Aung San Suu Kyi nægter sig skyldig.

Retssagen har været i gang siden juni, men den har generelt været en lukket affære, da journalister ikke har haft lov til at følge retsmøderne. Derfor kendes detaljerne i den tidligere leders forklaring ikke.

Aung San Suu Kyis parti vandt i november sidste år en stor sejr ved valget i Myanmar.

Siden hævdede militæret, at der var svindel involveret, hvilket var en af årsagerne til, at Aung San Suu Kyis regering blev kuppet i februar.

Militærets anklager om valgsvindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Siden kuppet er blodige protester brudt ud i landet.

Aung San Suu Kyi er i henhold til Myanmars forfatning udelukket fra at blive præsident i landet, fordi hun har børn, der er udenlandske statsborgere.

Hun har dog haft en indflydelsesrig rolle som regeringsrådgiver, hvor hun har regeret indirekte gennem en form for "marionet" på præsidentposten.

/ritzau/