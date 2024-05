Første fly letter fra Haiti efter flere måneders nedlukning

Den internationale lufthavn i Haitis hovedstad, Port-au-Prince, er mandag genåbnet for civil luftfart.

Det sker, efter at den i omkring to og en halv måned har været lukket på grund af omfattende uroligheder i Haiti.

Indtil videre er det kun flyselskabet Sunrise Airways, som har meddelt, at det vil genoptage sine flyvninger - det gælder rejser fra Port-au-Prince til den amerikanske by Miami i delstaten Florida.

Mandag eftermiddag lettede det første fly således mod storbyen i det sydlige Florida, oplyser Sunrise. Det er den første flyvning fra lufthavnen, siden den lukkede ned i marts.

Bandeurolighederne begyndte at hærge i Haiti i februar. Især Port-au-Prince har været hårdt ramt, hvor tusinder er blevet drevet på flugt, og sundhedsvæsenet har været presset i bund.

I marts var der også skyderier ved lufthavnen.

Det amerikanske flyselskab American Airlines oplyser, at dets flytrafik til og fra Haiti fortsat er indstillet. Det gælder indtil 29. maj og skyldes "civile uroligheder" i hovedstaden, lyder det.

- Vi vil fortsætte med at overvåge situationen med sikkerhed og tryghed som vores førsteprioritet og vil tilpasse vores aktivitet hvis nødvendigt, lyder det fra selskabet.

I slutningen af februar meddelte bander, der kontrollerede det meste af hovedstaden, at de ville afsætte den daværende premierminister Ariel Henry.

11. marts meddelte Ariel Henry, at han ville trække sig fra posten.

Han befandt sig i Kenya, da bandevolden eskalerede, og kunne ikke komme tilbage til Haiti grundet netop usikkerhed omkring situationen i hovedstadens lufthavn.

I april blev det meddelt, at der blev nedsat en overgangsregering i den caribiske østat. Den skal blandt andet sørge for at få nedsat en varig regering, der repræsenterer Haitis adskillige politiske fraktioner.

/ritzau/AFP