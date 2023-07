For første gang i 12 dage sender Rusland droner ind over Kyiv

Rusland angriber natten til søndag for første gang i 12 dage Ukraines hovedstad, Kyiv, med droner.

Det oplyser lederen af Kyiv-regionens militæradministration, Serhij Popko, på beskedtjenesten Telegram.

- Endnu et fjendtligt angreb på Kyiv, skriver han.

- Der er for nuværende ingen informationer om materiel skade eller personskade.

Tilstedeværende i Kyiv beretter over for nyhedsbureauet Reuters, at de hørte eksplosioner. Ifølge vidnerne lød det, som om antiluftskytssystemer skød ting ned fra himlen.

Militæret i Kyiv har tidligere haft stor succes med at nedskyde russiske droner, inden dronerne fik chancen for at ramme deres mål.

Der foreligger ikke umiddelbart informationer om, hvor alvorligt angrebet har været, og Serhij Popko skriver heller ikke umiddelbart, hvornår det skulle være startet.

Men i Kyiv-regionen og en række andre regioner særligt i den østlige del af landet skulle sirenerne efter sigende være begyndt at hyle omkring klokken 02.00 lokal tid.

Angrebet er det første mod Kyiv, siden Rusland på indenrigsfronten blev kastet ud i kaos, da lejehæren Wagner-gruppen, som normalt kæmper side om side med Rusland i Ukraine, trak sine styrker fra Ukraine og gik ind i Rusland i stedet.

Konflikten blev hurtigt afsluttet, og Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, blev ifølge officielle russiske kilder tilbudt eksil i Ruslands naboland og tætte allierede Belarus.

Siden har politikere og observatører spekuleret i, hvor meget det væbnede oprør har svækket Ruslands præsident, Vladimir Putin, i krigen mod Ukraine.

På slagmarken er Ukraine for tiden i gang med et større fremstød i den sydøstlige del af landet.

De ukrainske styrker vinder særligt frem i den vestlige del af regionen Donetsk, hvor prorussiske separatister siden 2014 har kontrolleret store områder og i dag sidder på en stor del af regionen.

/ritzau/Reuters