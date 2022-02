Australiens grænser er genåbnet for vaccinerede turister efter at have været lukket siden marts 2020.

For første gang i to år kan turister rejse til Australien

Australien har mandag genåbnet landets internationale grænser for turister, knap to år efter at de blev lukket på grund af coronapandemien.

Over 50 fly fra hele verden ventes at lande i Australien i løbet af dagen. 27 af dem har kurs mod landets største by, Sydney.

Håbet er, at genåbningen af grænserne kan være med til at genoplive den australske turismeindustri, der har haft det utrolig vanskeligt de seneste par år.

- Det er en fest herude. Musikken spiller, folk smiler, og jeg er sikker på, de også snart begynder at danse, siger Australiens minister for turisme, Dan Tehan, til mediet ABC News fra lufthavnen i Sydney, hvor han byder rejsende velkommen til landet med små glas Vegemite og koalabamser.

Tehan fortæller, at han regner med et "meget stærkt" opsving i turismesektoren.

Alene i denne uge vil det australske flyselskab Qantas flyve 14.000 passagerer til landet.

Eneste krav for rejsende til Australien er, at de er fuldt vaccinerede.

Turisme er en af Australiens største industrier. Cirka fem procent af landets arbejdsstyrke er ansat i turismesektoren, der årligt indtjener over 60 milliarder australske dollar (283 milliarder kroner).

- Det her er en vigtig dag for vores erhverv og det første vigtige skridt i at få australsk turisme tilbage på fode, siger Peter Shelley, direktør i Australiens Turisme- og Eksportudvalg.

Australien har igennem pandemien været en af de største eksponenter for en nultolerance-strategi over for coronavirus.

Det seneste halve år har landet dog droppet hårde nedlukninger og restriktioner til fordel for en strategi, der går ud på at leve med virusset.

Det er sket i forbindelse med, at størstedelen af befolkningen er blevet fuldt vaccineret mod covid-19.

Genåbningen af grænserne for turister er det sidste skridt i forhold til at genåbne landet fuldstændig.

Siden november har internationale studerende og visse arbejdere således fået lov til at rejse ind i landet.

I alt har Australien registreret cirka 2,7 millioner smittetilfælde under pandemien og 4913 dødsfald. Der bor omkring 25 millioner mennesker i landet.

/ritzau/Reuters