Første kvinde er ansat som menneskeretschef i Saudi-Arabien

Saudi-Arabiens kong Salman bin Abdulaziz har torsdag udstedt et royalt dekret, hvor en kvinde, Hala al-Tuwaijiri, udnævnes til ny leder af landets menneskerettighedskommission med rang af minister.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Al-Tuwaijiri har tidligere været generalsekretær for landets Råd for Familieanliggender. Hun erstatter Awwad bin Saleh al-Awwad.

Det er første gang, at en kvinde er indsat som leder af menneskerettighedskommissionen.

Det sker på et tidspunkt, hvor Saudi-Arabien kæmper for at blive accepteret i det internationale samfund, efter at det er blevet kaldt en pariastat efter den saudiarabiske kritiker og journalist Jamal Khashoggi blev myrdet på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

Da Joe Biden blev amerikansk præsident, fremlagde USA's administration efterretninger, der peger på, at den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman - også kaldet MbS - var den øverst ansvarlige for drabet.

Kronprinsen, som er 37 år, er landets reelle leder, og han har været en reformator af økonomien og på flere andre områder, men han bliver fortsat kritiseret for at slå hårdt ned på systemkritikere og er blevet stærkt af kritiseret af menneskerettighedsgrupper.

