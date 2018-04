Første kvinde vælges som leder for tyske socialdemokrater

Andrea Nahles får som ny formand for SPD til at opgave at hele splittelse efter dårligt valg og ny regering.

De tyske socialdemokrater har på en ekstraordinær samling i partiet valgt Andrea Nahles som SPD's første kvindelige formand.

Nahles fik godt 66 procent af de delgeredes stemmer på partimødet i Wiesbaden.

De øvrige - lige over en tredjedel - valgte enten at undlade at stemmer eller at give deres stemme til Nahles udfordrer, Flensborgs borgmester, Simone Lange.

Nahles opgave som ny formand for det 155 år gamle parti vil blive at dæmpe den uro, som er opstået i partiet efter et meget ringe valgresultat sidste år.

Trods det store valgnederlag besluttede partiet at fortsætte den regeringskoalition, som man indtil valget i september havde haft med forbundskansler Angela Merkels konservativ CDU og det bayerske søsterparti CSU.

Det er et samarbejde, der i Tyskland kendes som "den store koalition".

/ritzau/dpa