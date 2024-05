Første levende menneske med grisenyre er død efter to måneder

Det første levende menneske, der har fået indopereret en nyre fra en genmodificeret gris, er afgået ved døden.

Det skriver hospitalet i Massachusetts på Facebook.

Der er dog ifølge hospitalet, der udførte transplantationen for to måneder siden, ingen indikationer på, at transplantationen var skyld i dødsfaldet.

Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen i stedet er.

Den 62-årige patient Richard "Rick" Slayman var det første levende menneske, der fik operationen. Tidligere har man gjort det på hjernedøde.

Slayman havde i mange år levet med type 2-diabetes og forhøjet blodtryk. Han var i dialyse i flere år op til 2008, hvor han fik transplanteret en menneskelig nyre, skriver ABC News.

Men han måtte tilbage i dialyse, da nyren begyndte at svigte cirka fem år efter.

Dialyse er en kunstig rensning af kroppens blod. Behandlingen anvendes ved nyresvigt, når ens egne nyrer ikke kan varetage denne funktion.

På grund af komplikationer fra dialysen foreslog lægerne en transplantation af en grisenyre.

Kirurgerne regnede med, at den kunne holde i mindst to år.

Men lørdag bekræftede Slaymans familie samt hospitalet hans bortgang.

Ved Slaymans succesfulde operation i marts sagde Henrik Birn, der er professor og overlæge i nyresygdomme på Aarhus Universitetshospital, til Berlingske, at det var "et vigtigt skridt", som kunne blive en "milepæl" for nyrepatienter i fremtiden.

Men han understregede, at det stadig var et eksperiment, som man ikke ved, hvor godt bliver.

- Det ved vi først om måneder eller år, og det er også først her, man kan sige, om det er en succes. Det er det afgørende: Hvor lang tid, kan den her nyre fungere?

- Og hvis det viser sig, at den holder længe, så er det her jo milepælen, som vi vil vende tilbage til, sagde Henrik Birn i marts.

Udfordringen med Xenotransplantation er, at det menneskelige immunsystem går til angreb på fremmed dyrevæv.

Derfor forsøger lægevidenskaben sig med grise, der er blevet genmodificeret, så deres organer i højere grad ligner menneskers.

I april modtog en kvinde fra New Jersey Lisa Pisano som den anden en nyre fra en genmodificeret gris.

Hun fik desuden en mekanisk pumpe, der fortsat skal få hendes hjerte til at slå. Det er første gang nogensinde, at en patient får indopereret begge dele samtidig.

Ud over nyren har lægerne også transplanteret grisens thymuskirtel - også kaldet brislen - der ligger bag brystbenet oven på hjertet og luftrøret.

Det skal hjælpe med at "uddanne" immunsystemet og mindske risikoen for, at kroppen afstøder organet.

/ritzau/