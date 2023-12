Første nødhjælp til Gaza ankommet via grænseovergang til Israel

Nødhjælp er søndag kommet ind i Gazastriben gennem grænseovergangen Kerem Shalom mellem Israel og det palæstinensiske område. Det siger en talsmand for den israelske premierministers kontor.

Det er første gang, at grænseovergangen er blevet åbnet for en nødhjælpskonvoj, siden krigen begyndte 7. oktober, da militante militsfolk trængte ind i Israel og dræbte omkring 1200 personer, tog 240 andre som gidsler og sårede mindst 3000.

Israel indvilgede i sidste uge i at åbne grænseovergang for nødhjælp.

Samtidig fik Al-Shifa-hospitalet i den nordlige del af Gazastriben, som i oktober og november blev lagt under tung israelsk belejring, søndag leverancer af lægeudstyr og medicin fra Verdenssundhedsorganisation (WHO) og andre FN-organisationer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et hold fra WHO siger i en erklæring, at "titusinder bruger hospitalsbygningen og det omliggende område som et tilflugtssted", og at der er "akut mangel på drikkevand og mad".

- Det hold, som blev sendt ind, beskriver hospitalet som "et blodbad" med hundredvis af sårede patienter i hospitalets bygninger og en uophørlig strøm af nye patienter, som ankommer hvert minut.

- Patienter med åbne sår og lemlæstelser bliver lagt på gulvet og syet - der er ringe adgang til bedøvelse eller smertestillende medicin, hedder det.

Hospitalet fungerer kun i et minimalt omfang med meget lidt personale. Patienter, der er hårdt såret, eller som skal opereres, flyttes til Al-Ahli Arab Hospitalet.

- Al-Ahli Arab hospitalet er det eneste, som fungerer delvist i hele det nordlige Gaza. Tre andre hospitaler fungerer kun minimalt.

Artiklen fortsætter under annoncen

WHO siger, at det vil styrke i Al-Shifa hospitalets kapacitet i de kommende uger.

Den israelske hær sagde lørdag, at det havde fundet våben og anholdt 80 medlemmer af Hamas på et hospital. Våbnene var blandt andet gemt i kuvøser.

/ritzau/AFP