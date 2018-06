Første russiske bombefly angriber syrisk by siden våbenhvile

En oprørskontrolleret by i det sydlige Syrien er blevet ramt af angreb fra russiske bombefly, oplyser gruppe.

Russiske bombefly har sent lørdag aften gennemført et koordineret angreb nær byen Deraa i det sydlige Syrien. Det er første gang, siden at der blev erklæret våbenhvile i området for knap et år siden.

Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (SOHR) ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Ifølge gruppen gennemførte flyene mindst 20 angreb mod den oprørskontrollerede by Busra al Harir nordøst for Deraa.

Flyangrebene ser ud til at være til støtte for en offensiv, som syriske regeringsstyrker har indledt mod oprørerne i Deraa-provinsen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den syriske præsident, Bashar al-Assad, har svoret at genvinde kontrollen over det strategisk vigtige område, der grænser op til Jordan og Golanhøjderne, som holdes besat af Israel.

/ritzau/