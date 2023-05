Første sending med medicinsk nødhjælp er landet i uroramte Sudan

Den første sending med medicinsk nødhjælp er kommet ind i Sudan, efter at en konflikt brød ud i hovedstaden Khartoum i midten af april.

Det oplyser Røde Kors.

Der er tale om otte ton medicinsk nødhjælp, som Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) fik ind i landet gennem Port Sudan over weekenden.

Forsendelsen omfatter bedøvelsesmidler, forbindinger, sting og andet kirurgisk materiale.

- Sundhedsansatte i Sudan har gjort det umulige, taget sig af de sårede uden adgang til vand, elektricitet og basale medicinske forsyninger, siger Patrick Youssef, ICRC's regionale direktør for Afrika, i en pressemeddelelse.

- Den logistik, der er nødvendig for at indbringe forsyninger midt i en aktiv konflikt, er ekstremt vanskelig. Og vi er lettede over at få dette medicinske materiale ind i landet, lyder det videre.

Sudans hær og Rapid Support Forces (RSF) stod bag et fælles militærkup i 2021. Men forholdet mellem parterne har udviklet sig til en magtkamp i det nordøstafrikanske land.

Konflikten mellem Rapid Support Forces og Sudans hær udspringer af en uenighed om, hvilken retning Sudan skal bevæge sig i - herunder om det eksisterende militære styre skal skiftes ud med et civilt styre.

/ritzau/