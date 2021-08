Første tilfælde af ebola i Elfenbenskysten i 25 år

Der er lørdag konstateret et tilfælde af ebolavirus i Elfenbenskysten.

Det oplyser landets sundhedsminister, Pierre Dimba, på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Verdenssundhedsorganisationen WHO oplyser, at det er første tilfælde af den smitsomme virus i landet i 25 år.

WHO oplyser, at testen kommer fra en patient, der er indlagt i den største by i Elfenbenskysten, Abidjan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge nyhedsbureauet AFP er patienten en 18-årig kvinde fra Guinea. Guinea grænser op til Elfenbenskysten.

Den dødelige virus ebola blev først identificeret i 1976, og siden har den over flere udbrud kostet omkring 15.000 mennesker livet i Afrika.

11.300 smittede personer døde, da ebola hærgede i Vestafrika fra 2013 til 2016. Men siden er der blevet sat fart i arbejdet med at udvikle en vaccine imod virusset.

Den er dog mindre smitsom end andre virussygdomme, da den ikke er luftbåren, men smitter ved direkte og tæt kontakt.

/ritzau/