Fogh besøger Taiwan og giver støtte til selvbestemmelse

Taiwan skal have ret til at bestemme selv og til at leve i frihed og fred, siger den tidligere statsminister.

Anders Fogh Rasmussen, Danmarks tidligere statsminister og tidligere generalsekretær for forsvarsalliancen Nato, har onsdag mødtes med den taiwanske præsident, Tsai Ing-wen.

- Jeg er her i Taiwan for at vise min stærke støtte til jeres ret til selv at bestemme over Taiwans fremtid.

- Jeg her for at vise min stærke støtte til jeres ret til at leve i frihed og fred, siger Anders Fogh Rasmussen til Tsai.

Spændingerne mellem Kina og Taiwan har taget til i de seneste år, og da daværende formand for Repræsentanternes Hus i USA Nancy Pelosi sidste år aflagde besøg i Taiwan, forværrede det kun situationen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina gennemførte efterfølgende store militærøvelser i Taiwans nærområde.

Taiwan fungerer de facto som sit eget land med egen forfatning, demokrati, regering og hær.

Det har det gjort siden 1949, hvor den daværende kinesiske regering blev fordrevet til øen af Det Kinesiske Kommunistparti. Kina hævder den dag i dag, at Taiwan er en del af Kinas suveræne territorium.

Anders Fogh Rasmussen er selv på kant med Kina.

I kraft af sin position som formand for Alliance of Democracies Foundation (ADF) er han blevet forment adgang til landet. Det skete i 2021.

- Den dag i dag er Taiwan et solidt demokrati, som hører til i familien af verdens demokratier, siger Anders Fogh Rasmussen i Taiwan.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tsai fortalte under sit møde med Anders Fogh Rasmussen den tidligere danske statsminister, at Taiwan vil opruste på forsvarsområdet.

Hun sagde også, at landet vil samarbejde med andre demokratiske lande for at skabe stabilitet og sikkerhed i Indo-Stillehavs-området.

Fogh Rasmussen besøger i disse dage Taiwan i sin egenskab af formand for ADF.

Tirsdag holdt han et længere møde med Taiwans forsvarsminister, Jospeh Wu, og andre højtstående embedsmænd.

Han skal også mødes med parlamentsmedlemmer, demokratiske aktivister og repræsentanter for tænketanke.

/ritzau/dpa