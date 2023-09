Folk venter på hjælp på biltage under dødelig storm i Libyen

En kraftig storm har ramt det østlige Libyen, og mindst 25 er døde.

Det oplyser kilder inden for sundhedsområdet mandag.

Stormen har også forårsaget store skader på veje og bygninger.

På sociale medier er der billeder af mennesker, der befinder sig på tage af biler, mens de venter på hjælp under store oversvømmelser.

Stormen har ramt byer som Benghazi, al-Baida, al-Marj og Derna.

- Vi sov, og da vi vågnede, var vores hus belejret af vand. Vi er inde nu og forsøger at komme ud, siger Ahmed Mohamed, som bor i Derna, på telefon til nyhedsbureauet Reuters.

Myndigheder har erklæret katastrofetilstand flere steder. Skoler og butikker er lukkede, og der er indført udgangsforbud under stormens hærgen søndag og mandag.

Fire store oliehavne har været lukket siden lørdag og tre dage frem. Der er tale om Ras Lanuf, Zueitina, Brega og Sidra. Det oplyser to ingeniører i oliebranchen.

FN i Libyen følger tæt med i udviklingen og vil bidrage med "nødhjælp som støtte til lokale og nationale indsatser".

Premierministeren for den midlertidige libyske regering, Abdulhamid Dbeiba, siger søndag, at alle statslige myndigheder er blevet bedt om "med det samme at håndtere" ødelæggelserne.

Det er stormen, som har fået navnet "Daniel", der forårsager store ødelæggelser i Libyen.

Sidste uge var det Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet, det gik ud over. I Grækenland steg dødstallet til 15 søndag.

Stormen, som i visse områder bragte voldsomme mængder regn, var ifølge meteorologer den værste i Grækenland, siden der er blevet lavet opgørelser over den slags. Opgørelserne begyndte i 1930.

Også i Grækenland var der store materielle ødelæggelser i form af kollapsede bygninger og broer, skoler, veje samt ødelagte elmaster.

