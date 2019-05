Folkeafstemning i Schweiz

* Alle borgere, der kan samle 100.000 underskrifter, kan organisere folkeafstemninger.

* Schweiz’ borgere skal typisk til stemmeurnen fire gange hvert år.

* Det såkaldte "Landsgemeinde" gælder stadig i to af Schweiz' 26 regioner. I Appenzell Innerrhoden og Glarus samles borgerne derfor fysisk og rækker hånden op til folkeafstemningerne.

* Kvinder fik først stemmeret i 1971. Ved en folkeafstemning i 1959 blev deres ret til at stemme nedstemt. Det var kun mænd, der kunne stemme.

* I 2018 stemte schweizerne blandt andet imod, at schweizisk lov i alle henseender skulle gælde over international lov.

* Samme år stemte de for såkaldte velfærdsspioner. Det betød, at landets forsikringsselskaber nu har lov til at overvåge personer i private omgivelser, hvis de mistænker dem for forsikringssvindel.

* Søndag 19. maj skal borgerne stemme om en skattereform og våbenloven.

Kilder: AFP, Reuters og myswitzerland.com.

/ritzau/